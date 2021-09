Študenti v Akademskem kolegiju še eno študijsko leto

Ljubljana, 17. septembra - Študentski dom Akademski kolegij bo v Baragovem semenišču lahko še v prihajajočem študijskem letu, so za STA pojasnili tako na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) kot na ljubljanski občini. Višina mesečne najemnine ostaja nespremenjena, in sicer v višini 18.200 evrov.