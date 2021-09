Delodajalci za preverjanje pogoja PCT najeli tudi študente

Ljubljana, 16. septembra - Po uveljavitvi izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) v javnem življenju so delodajalci okrepili povpraševanje po študentih, ki bi preverjali izpolnjevanje pogoja. Študentski servisi in zaposlovalne agencije verjamejo, da je takšnih delavcev dovolj.