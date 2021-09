V Ljubljani danes Po primorsko

Ljubljana, 15. septembra - Na Pogačarjevem trgu v središču Ljubljane se odvija tradicionalna prireditev Po primorsko, na kateri se 11 primorskih živilskih podjetij in zadrug obiskovalcem predstavlja z brezplačnimi degustacijami domačih živilskih izdelkov in vini. Podjetja in zadruge, povezane v projektu Po primorsko, so lani ustvarili preko 236 milijonov evrov prihodkov.