Podjetniki pohvalili delo gospodarske diplomacije in predstavili poglede na globalne izzive

Celje, 15. septembra - Podjetniki, ki so sodelovali v razpravi na 10. dnevu gospodarske diplomacije v okviru sejma Mos v Celju, so pohvalili delo gospodarske diplomacije. Ta pa mora, kot je dejal direktor družbe Duol Dušan Olaj, jasno povedati, kaj lahko naredi in na kakšen način ter kje so meje pomoči. Podjetniki so predstavili tudi poglede na globalne izzive.