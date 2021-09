Notranja ministra Slovenije in Madžarske o varnosti in migracijah

Celje/Ljubljana, 15. septembra - Ob robu srečanja premierjev Slovenije in Madžarske, Janeza Janše in Viktorja Orbana, sta se danes v Celju sestala tudi notranja ministra obeh držav, Aleš Hojs in Sandor Pinter. Njuni pogovori so bili osredinjeni na aktualne razmere na področju varnosti in migracij.