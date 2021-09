Po oceni sindikata policistov izločanje policistov brez pogoja PCT nezakonit poseg v pravice iz delovnega razmerja

Ljubljana, 15. septembra - V Sindikatu policistov Slovenije opozarjajo na po njihovi oceni nezakonit poseg v pravice iz delovnega razmerja, ko vodje policijskih enot policiste brez pogoja PCT ob prihodu v službo izločijo iz delovnega procesa in jih napotijo domov. Ob tem jih skrbi, da bo zaradi take organizacije dela zmanjšana varnost ljudi in premoženja.