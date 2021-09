Predstavi Kons: Novi dobi na mednarodnem festivalu v Srbiji dve nagradi

Niš, 15. septembra - Predstava Srečko Kosovel Kons: Novi dobi je na festivalu Gledališče na križišču, ki so ga v torek slovesno sklenili v Narodnem gledališču Niš v Srbiji, prejela dve nagradi - posebno nagrado strokovne žirije in nagrado po izboru kritikov. V Prešernovem gledališču Kranj se tako že z drugega mednarodnega festivala vračajo z nagradami, so sporočili.