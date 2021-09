OZP danes brez vprašanj in pobud poslancev

Ljubljana, 15. septembra - Odbor državnega zbora za zunanjo politiko (OZP) je danes zaradi odsotnosti zunanjega ministra Anžeta Logarja in obeh državnih sekretarjev MZZ preložil vprašanja in pobude poslancev. Večina članov odbora je podprla predlog predsednice OZP Monike Gregorčič (SMC), da to točko dnevnega reda preložijo na eno od naslednjih sej.