Papež ob koncu obiska na Slovaškem pozval k dialogu

Trnava, 15. septembra - Papež Frančišek je zadnji dan obiska na Slovaškem pozval k večji pripravljenosti za dialog. Kot je dejal vernikom v kraju Šaštin, so potrebni kristjani, ki spodbujajo dialog tam, kjer so zakoreninjena stališča, ter takšni, ki širijo pripravljenost na sprejem in solidarnost tam, kjer pogosto prevladuje osebna in kolektivna sebičnost.