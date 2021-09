Ljubljana, 15. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Radovljica in Brezje proti Ljubljani. Nastaja zastoj, dolg en kilometer.

Zaradi predmeta na vozišču je na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom ter pred predorom Pletovarje proti Ljubljani oviran promet.

Zastoji zaradi del so na ljubljanski zahodni obvoznici pred predorom Šentvid proti Kranju. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani.

Na mejnem prehodu Dragonja čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo eno do dve uri, na Jelšanah in Sečovljah pa približno pol ure. Vozniki tovornih vozil čakajo na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu eno do dve uri.

Predor Karavanke zaradi miniranja na avstrijski strani občasno kratkotrajno zapirajo v obe smeri.

V Ljubljani poteka obnova Celovške ceste. Dela bodo potekala v več fazah med severno obvoznico in predorom Šentvid, najprej proti Medvodam, zaprt bo en prometni pas.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta uvoz Sežana/zahod proti Gabrku in uvoz Sežana/vzhod proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si