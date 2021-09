Ljubljana, 17. septembra - Obeležujemo svetovni dan varnosti pacientov, ki je letos posvečen nosečnicam in materam ter njihovim novorojenčkom ter skrbi za kakovostno, strokovno ter spoštljivo obravnavo. Letošnji slogan Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je Ukrepajmo zdaj za varen in spoštljiv porod, so zapisali na spletni strani UKC Ljubljana.