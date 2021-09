EU lani za raziskave in razvoj namenila nekaj več kot 100 milijard evrov

Luxembourg, 15. septembra - Države EU so leta 2020 za raziskave in razvoj skupno namenile 100,79 milijarde evrov. Intenzivnost vlaganj oz. delež izdatkov za raziskave in razvoj kot odstotek bruto domačega proizvoda (BDP) je bila leta 2020 na ravni EU 0,8-odstotna, izhaja iz objave evropskega statističnega urada Eurostat.