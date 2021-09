SBI TOP dopoldne praktično stagniral

Ljubljana, 15. septembra - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem trgovanju le malo premikal. Do okoli 11.30 se je okrepil za 0,02 odstotka. Med najpomembnejšimi so se pocenile delnice Telekoma Slovenije in Luke Koper, podražile pa delnice Krke in Save Re. Tečaj ostalih delnic v prvi kotaciji je ostal nespremenjen.