Ljubljana, 15. septembra - Poslanca Levice Miha Kordiš in Matej T. Vatovec bosta danes ob 12.30 v parku ob DZ dala izjavo za medije glede zahteve za sklic nujne seje o prihodnosti varnostne in obrambne politike po umiku zavezniških vojakov iz Afganistana in vladne novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, so sporočili iz Levice.