Na Gosposki ulici nova galerija R Space za najmlajšo generacijo ustvarjalcev

Ljubljana, 15. septembra - Na Gosposki ulici danes vrata odpira projektni prostor R Space, ki je rezultat sodelovanja med Ravnikar Gallery Space in ZRC SAZU. Kot je za STA dejala Piera Ravnikar, bo R Space namenjena najmlajši generaciji ustvarjalcev, ki se bodo predstavljali pretežno v medijih slikarstva, risbe in kiparstva v vseh njihovih razsežnostih in oblikah.