Microsoftovi zaposleni si želijo dela na daljavo, a tudi osebnih stikov

Ljubljana, 18. septembra - Ljudje si želijo fleksibilnosti pri delu, tako da bi lahko delali kjerkoli, a hkrati hrepenijo po osebnih stikih, je razvidno iz izsledkov novega poročila Work Trend Index Pulse Report, ki ga pripravlja Microsoft in se osredotoča na odnos zaposlenih do dela na daljavo, različne delovne stile ter razkorak med pričakovanji zaposlenih in vodij.