Davorin Lenko dobitnik Arsove lastovke

Ljubljana, 15. septembra - V Hribarjevi dvorani Ljubljanskega gradu so razglasili dobitnika Arsove lastovke, nagrade za najboljšo kratko zgodbo jubilejnega 30. natečaja Radia Slovenija. Naslovi zmagovalne in drugih izbranih zgodb anonimnega natečaja so bili že nekaj časa znani, nocoj so razkrili še avtorje besedil. Avtor zmagovalnega Violina in žiletke je Davorin Lenko.