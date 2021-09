V Ribnici bodo prenavljali grajsko površino

Ribnica, 18. septembra - Občina Ribnica načrtuje prenovo površine ribniškega gradu, ki je pomembno zgodovinsko, kulturno in družbeno središče občine. Dostop do gradu bodo prilagodili invalidom, staršem z otroškimi vozički in starejšim, letno gledališče pa tlakovali. Pogodba z izvajalcem je že podpisana.