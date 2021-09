Vreme: Sprva pretežno jasno, čez dan se bo od zahoda oblačnost povečala

V četrtek zjutraj bo precej jasno, le na zahodu bo že bolj oblačno. Čez dan bo spremenljivo oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne okrepile in občasno razširile proti osrednjim in vzhodnim krajem. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 12 do 17, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek se bo dež razširil nad večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. V petek se bo na Primorskem delno razjasnilo, drugod bo še spremenljivo s krajevnimi plohami. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Balkanom in osrednjim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi jugozahodnimi vetrovi doteka k nam topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo po dokaj jasnem jutru od zahoda počasi naraščala zmerna oblačnost. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo v krajih vzhodno od nas dopoldne delno jasno, popoldne se bo oblačnost povečala, nastalo bo nekaj neviht. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, pogoste bodo krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi sprva ugoden in spodbuden, popoldne bo vremenska obremenitev naraščala. V četrtek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in s hitrejšo utrujenostjo.