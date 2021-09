V Hongkongu zaporne kazni za veteranske borce za demokracijo

Hongkong, 15. septembra - V Hongkongu so danes na zaporne kazni od šest do deset mesecev obsodili devet veteranskih borcev za demokracijo. Še trije so dobili pogojne kazni. Vsi so lani sodelovali na nedovoljeni spominski slovesnosti ob obletnici pokola na Trgu nebeškega miru v Pekingu. Vsi so bili obtoženi nedovoljenega zbiranja ali spodbujanja drugih k temu.