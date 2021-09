Po letu in pol je Broadway začel ponovno delovati

New York, 16. septembra - Od torka so v newyorški gledališki četrti Broadway po 18 mesecih premora zaradi pandemije koronavirusa ponovno na sporedu štiri glasbene predstave (Chicago, Hamilton, Levji kralj in Wicked). Ponovno je odprt tudi velik kiosk na Times Squaru, kjer prodajajo cenejše vstopnice za ogled broadwayskih uprizoritev.