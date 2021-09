Newyorške borze končale v rdečem

New York, 14. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem, saj sta gospodarska negotovost in vse večja verjetnost zvišanja davka na dobiček oslabila razpoloženje vlagateljev in spodbudila široko prodajo delnic, kljub znakom izboljšanja inflacije, na svoji spletni strani poroča portal Reuters. Zvišala pa se je cena zlata.