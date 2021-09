Delo o nizki stopnji precepljenosti in nezaupanju (15. 9.)

Ljubljana, 14. septembra - Barbara Zimic v komentarju Popolna nevihta o nizki stopnji precepljenosti v Sloveniji. Avtorica nizko stopnjo precepljenosti pripisuje nezaupanju Slovencev v politične institucije države. Avtorica meni, da je to posledica nekdanjih komunističnih sistemov na vzhodu Evrope in Balkanu in opozarja, da se tu zgodba še ne konča.