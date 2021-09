Srbi in Poljaki že v polfinalu odbojkarskega EP

Gdansk, 14. septembra - Reprezentanci Srbije in Poljske sta prvi polfinalistki odbojkarskega evropskega prvenstva. Danes so v poljskem Gdansku Srbi v prvem četrtfinalnem obračunu s 3:0 (23, 20, 25) ugnali Nizozemsko, Poljaki pa so bili s 3:0 (14, 24, 19) boljši od Rusije. Poljaki med najboljšimi štirimi čakajo na zmagovalca sredinega obračuna med Slovenijo in Češko.