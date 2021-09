Šeško ob debiju do točke v ligi prvakov

Ljubljana, 14. septembra - S tekmama med Young Boys in Manchester United ter Sevillo in Salzburgom se je začela jubilejna 30. sezona nogometne lige prvakov, skupno pa sicer že 67. izvedba elitnega evropskega klubskega tekmovanja. Švicarji so presenetljivo zmagali z 2:1, Sevilla in Salzburg Benjamina Šeška pa sta se razšla z 1:1.