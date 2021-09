Branilci naslova Srbi prvi polfinalisti odbojkarskega EP

Gdansk, 14. septembra - Branilci naslova Srbi so prvi polfinalisti odbojkarskega evropskega prvenstva. Danes so v poljskem Gdansku v prvem četrtfinalnem obračunu s 3:0 (23, 20, 25) ugnali Nizozemsko. Drevi bo na Poljskem še dvoboj med Rusi in Poljaki, zmagovalec pa se bo pomeril z boljšim na tekmi med Slovenijo in Češko, ki bo v sredo ob 19. uri.