Ministrstvo za zdravje s pozivom cepilnim centrom k naročilu zadostnih količin cepiv in učinkoviti organizaciji cepljenja

Ljubljana, 14. septembra - Zaradi odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki začne veljati v sredo, se je povečalo zanimanje za cepljenje proti covidu-19. Na ministrstvu za zdravje so v dopisu pozvali cepilne centre k naročilu zadostnih količin cepiv in čim učinkovitejši organizaciji cepljenja.