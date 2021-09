Inflacija v ZDA kaže znamenja umirjanja

Washington, 14. septembra - Avgustovska inflacija je bila v ZDA nižja od pričakovane in analitiki menijo, da je morda rast cen iz zadnjih mesecev prišla do vrhunca, da se bi lahko začela umirjati in se bo morda uresničila napoved ameriške centralne banke Federal Reserve, da bo prihodnje leto prišla blizu cilja dveh odstotkov letno.