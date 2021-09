Greenpeace se za zaščito okolja bori že 50 let

Ljubljana, 15. septembra - Greenpeace obeležuje 50 let delovanja. Pred pol stoletja je manjša skupina aktivistov izvedla prvo potovanje z namenom blokade testov atomske bombe na Aleutskem otoku, danes pa ima organizacija pisarne v 57 državah. "Osnovna načela so ostala enaki - brez nasilja, popolna neodvisnost od podjetij in politike, upanje in ukrepanje," so zapisali.