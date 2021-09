Ljubljanska borza: SBI TOP izgubil pol odstotka

Ljubljana, 14. septembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,52 odstotka. Prometa je bilo za 805.393 evrov, od tega največ, za okoli 384.000 evrov, z delnicami Krke, ki so izgubile 0,89 odstotka. Med delnicami v indeksu so se najbolj pocenile delnice Uniorja, podražile so se le delnice Cinkarne Celje.