Vreme: Zvečer in ponoči pretežno jasno

Ljubljana, 14. septembra - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od zahoda oblačnost povečala. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni in severni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter. V noči na petek in v petek čez dan bodo plohe in nevihte pogostejše. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo ter osrednjim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s šibkimi zahodnimi vetrovi topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo po dokaj jasnem jutru od zahoda počasi naraščala zmerna oblačnost. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.