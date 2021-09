Zaradi del na cesti je na gorenjski avtocesti pred priključkom Podtabor proti Ljubljani en kilometer dolg zastoj.

Približno kilometer dolg zastoj je pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba do pol ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje je čakalna doba tudi pri vstopu v državo in sicer za osebna vozila do ene ure, za tovorna vozila pa uro in pol.

V sredo, 15. septembra, se v Ljubljani začne obnova Celovške ceste. Dela bodo potekala med predorom Šentvid in ljubljansko severno obvoznico predvidoma do novembra 2021.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta uvoz Sežana zahod proti Gabrku in uvoz Sežana vzhod proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno.

