Nakupovalna središča SES pripravljena na PCT, opozarjajo na visoke stroške

Ljubljana, 14. septembra - Nakupovalna središča SES v Sloveniji so pripravljena na sredo, ko bodo skladno z vladnim odlokom začela preverjati izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT), so danes sporočili iz SES Slovenija. Direktor družbe Toni Pugelj ocenjuje, da jim bo to prineslo mesečni strošek v višini 200.000 evrov.