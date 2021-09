V Istri to poletje presegli turistični obisk iz predkoronskega leta 2019

Portorož/Piran/Izola/Koper, 19. septembra - Turistični delavci v slovenski Istri so s poletno sezono zelo zadovoljni. Tako v piranski kot v koprski in izolski občini so namreč v poletnih mesecih presegli celo rezultate iz rekordnega, predkoronskega leta 2019. Ob velikem zanimanju za koriščenje turističnih bonov med domačimi gosti pa beležijo tudi porast med tujimi gosti.