V Čepovanu so ustvarjali mladi umetniki

Nova Gorica, 17. septembra - Mladinski center Nova Gorica je v tem tednu pripravil že 8. mednarodno umetniško rezidenco za mlade Art of Nature v Čepovanu. Udeleženci letošnje rezidence so dijaki Gimnazije Nova Gorica, Gimnazije Celje - Center in Gimnazije Velenje, ki so pod vodstvom akademske slikarke Maše Gala ustvarjali v objemu neokrnjene narave.