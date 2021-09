Vstop v banke in hranilnice brez pogoja PCT ne bo mogoč

Ljubljana, 14. septembra - Za obisk banke in hranilnice je od srede naprej treba izpolnjevati pogoje, ki izhajajo iz odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Kot so danes sporočili z Združenja bank Slovenije (ZBS), bo vstop osebam, ki ne bodo izpolnjevale pogoja PCT, onemogočen.