Ministrstvo do konca meseca pričakuje prilive sredstev iz sklada za okrevanje

Ljubljana, 14. septembra - Evropska komisija je podpisala finančno pogodbo za izvajanje sklada za okrevanje in odpornost, so danes sporočili z ministrstva za finance. Podpis pogodbe pomeni podlago za začetek izvajanja nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Prve prilive sredstev iz sklada finančno ministrstvo pričakuje do konca meseca.