NLZOH v zadnjem obdobju potrdil različico delta v 99,3 odstotka analiziranih primerih

Ljubljana, 14. septembra - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v zadnjem obdobju, od 30. avgusta do 5. septembra, sekvencirali genome 534 vzorcev s potrjeno okužbo z novim koronavirusom. Potrdili so 530 primerov različice delta, kar predstavlja 99,3 odstotka sekvenciranih vzorcev, piše na spletni strani NLZOH.