Pahor na srečanju predsednikov članic EU v Rimu

Rim, 15. septembra - Slovenski predsednik Borut Pahor se bo danes v Rimu udeležil srečanja skupine Arraiolos, v kateri sodelujejo predsedniki držav članic EU. 15 predsednikov bo razpravljalo o soočanju s socialnimi in gospodarskimi posledicami pandemije covida-19 in prihodnosti Evrope, so sporočili iz Pahorjevega urada.