Domžale, 14. septembra - Od nedelje pogrešajo 63-letnega Jožeta Juhanta iz Srednjih Jarš v občini Domžale, ko je od doma odšel s črno-belim kolesom nakamura. Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, močnejše postave. Ima kratke sive lase in brke. Oblečen je bil v kratke hlače in kratko majico, obut v natikače. Gre za osebo, potrebno pomoči, so danes sporočili s policije.