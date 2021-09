Od danes po vzoru portala Fran na voljo še Franček za mlajše uporabnike

Ljubljana, 14. septembra - V Atriju ZRC so predstavili slovarski spletni portal za mlade Franček, ki je od danes na voljo šolarjem, učiteljem in vsem, ki se učijo slovenščine. Franček, ki je nastal po vzoru portala Fran, ki beleži že več kot 200 milijonov iskanj, ponuja slovarske vsebine v treh težavnostnih stopnjah: od 1. do 5. razreda, od 6. do 9. in srednja šola.