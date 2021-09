Na območju Radovljice vlak trčil v delovni stroj, poškodovanih ni

Radovljica, 14. septembra - Kriminalisti so na območju Radovljice opravili ogled kraja trčenja med potniškim vlakom in delovnim strojem za delo na tračnicah. Na območju namreč izvajajo gradbena dela. Nesreča se je zgodila okoli 8. ure, ko je potekal železniški promet in ni bilo zapore. Po trenutnih podatkih ni nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Kranj.