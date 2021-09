Moškega rešili po padcu s Strunjanskega klifa

Strunjan, 14. septembra - Policisti postaje pomorske policije Koper so v ponedeljek okoli 20.30 na območju Mesečevega zaliva v Strunjanu priskočili na pomoč 54-letniku, ki je med hojo padel s klifa. Reševalna ekipa je moškega prestavila na nosila in na policijsko plovilo, ponesrečenca so na glavnem pomolu v Izoli predali reševalni ekipi, ki ga je odpeljala v bolnišnico.