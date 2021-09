London preložil uvedbo celovitega nadzora nad blagom iz EU

London, 14. septembra - Britanska vlada je danes preložila uvedbo celovitega nadzora nad blagom iz Evropske unije. Postopoma ga bodo uvedli prihodnje leto, so sporočili. Za to so se odločili, da bi se lahko britanska podjetja osredotočila na okrevanje po pandemiji covida-19, so pojasnili na britanski vladi.