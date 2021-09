V UKC Ljubljana začeli cepiti zaposlene s tretjim odmerkom cepiva proti covidu-19

Ljubljana, 14. septembra - V UKC Ljubljana so danes začeli cepiti zaposlene s tretjim odmerkom cepiva proti covidu-19. S tretjim odmerkom pa so že cepili tudi prek 100 bolnikov. Gre za bolnike po transplantaciji organov in tiste z imunskimi boleznimi, kot so denimo hematološki bolniki. Odziv je zelo dober, pravi koordinator cepljenja v UKC Ljubljana Peter Požun.