Po projektu Nefiks karierne rešitve zaposlenih 26 mladih

Ljubljana, 14. septembra - V sredo se bo zaključil projekt Nefiks karierne rešitve, v katerem je sodelovalo 47 udeležencev, do danes pa se je zaposlilo 26 mladih. Udeleženci so opravili več kot 5000 ur usposabljanj s področja upravljanja družbenih omrežij in podjetništva. Projekt z vrednostjo 178.000 evrov so financirali iz evropskih sredstev, so povedali na Zavodu Nefiks.

Projekt, ki je potekal od 1. februarja 2020 do 15. septembra 2021, je mlade vključeval v različne aktivnosti in usposabljanja, s projektom pa so pridobili kompetence za zaposlitev. Zavod Nefiks je organiziral 450 ur izobraževanj, v živo v Ljubljani in Kopru in prek spleta, je na novinarski konferenci ob zaključku projekta Nefiks karierne rešitve povedala vodja projekta Nives Felić.

Za mlade iskalce zaposlitve so v sklopu projekta organizirali štiri karierne avtobuse in jih z njimi odpeljali do 14 podjetij na različnih koncih Slovenije. Udeleženci pa so skupaj obiskali 21 podjetij in tako izkoristili možnost, da spoznajo podjetja in se jim osebno predstavijo, je povedal strokovni sodelavec projekta Jan Magdić.

Udeleženka usposabljanja Manca Ljubej je dejala, da je s projektom pridobila kompetenco komunikacijskega izražanja. "Ko sem zgubila prejšnjo službo, sem se odločila, da grem na izobraževanje. Že od prej sem kar nekaj stvari znala, ampak ni bila to kompetenca za potencialne delodajalce, s tem izobraževanjem pa sem dobila konkretno kompetenco, ki so jo tudi delodajalci prepoznali in me vzeli v službo," je še povedala.

Namen projekta je bil tudi, da udeležence usposobijo za beleženje neformalno pridobljenih kompetenc. V ta namen so vzpostavili spletno stran beleži.si, kjer so na enem mestu zbrane informacije o orodjih za beleženje svojih neformalnih kompetenc pa tudi formalnih, kamor spada študentsko delo.

V sklopu projekta so izdali tri publikacije, 10 korakov do karierne pismenosti, strip Zgode in nezgode klenih iskalcev zaposlitve in Priročnik za upravljanje družbenih omrežij, ki so prosto dostopne na njihovem kanalu na portalu ISSUU in v fizični obliki.

Avtorica stripa Jerneja Srebot je na novinarski konferenci povedala, da je bila ideja stripa, "da bi približali zgode in nezgode, ki se nam lahko pripetijo, ko smo na novo na trgu dela in da bi jih upodobili na zabaven način, da bi se ljudje z njimi lažje poistovetili".

Jan Magdić pa je dejal, da so "evropski projekti uspešni in upamo, da bodo evropska sredstva tudi v prihodnje koristno uporabljena. Mladim je namreč ob vstopu na trg dela treba ponuditi pomoč in jim stati ob strani".

Projekt so v zavodu Nefiks organizirali v sodelovanju s Središčem Rotunda in Zavodom MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirali pa iz evropskega socialnega sklada.