Poklukar se Svizu opravičuje za izjave o nizki precepljenosti v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 14. septembra - Sviz je po pozivu ministru za zdravje Janezu Poklukarju, naj pojasni izjave o domnevno nizkem deležu precepljenih v vzgoji in izobraževanju, prejel njegova pojasnila in opravičilo. V njem se minister sindikatu opravičuje, če so bile njegove izjave napačno razumljene, hkrati pa pojasnjuje resnični namen izjav, so sporočili iz sindikata.