Ljubljana, 14. septembra - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji dopoldne največ prometa sklenili z delnicami Krke. Njihov tečaj stoji na izhodišču. Dražijo se delnice Cinkarne in Telekoma, medtem ko delnice Petrola in Triglava izgubljajo. Indeks SBI TOP je petino odstotka pod gladino.