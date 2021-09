Pri delu v gozdu na območju Ormoža umrl 64-letni voznik traktorja

Ormož, 14. septembra - Ormoški policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali delovno nesrečo, v kateri je umrl 64-letni moški, ki je opravljal gozdarska dela. Moškega je, ker se ni pravočasno vrnil iz gozda, šla iskat njegova žena in ga našla hudo poškodovanega. Poklicala je pomoč, vendar gasilci in reševalci kljub oživljanju moškemu niso mogli več pomagati.