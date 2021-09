V Galeriji Vžigalica japonski umetnik Yoshinori Niwa z družbeno angažirano razstavo

Ljubljana, 14. septembra - V Galeriji Vžigalica bodo odprli razstavo japonskega umetnika, performerja in aktivista Yoshinorija Niwe O rehabilitaciji prevlade in posesti. Razstava, ki bo na ogled do konca oktobra, je zasnovana kot tematski pregled umetnikovih projektov v vsebinskem trikotniku ekologija - denar - politika, ki tudi sicer zaznamujejo umetnikovo prakso.